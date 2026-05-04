SAENZ PEÑA TERMINÓ DETENIDO POR LA SUSTRACCIÓN DE UN SILLÓN DE CASA DE SU PADRE

La denuncia la radicó su mismo hermano.

Esta siesta, los agentes de la Comisaría Segunda de La Termal recibieron una denuncia por la sustracción de un sillón plegable y un termo de aluminio. En la denuncia, el principal sospechoso sería el hermano del denunciante que habría entrado a la casa de su padre y sustraído los bienes.

Cerca de las 15:30 los agentes los detuvieron al ciudadano de 31 años bajo la causa de “supuesto hurto” en calle 14 y 13 del barrio La Madrid.

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