DETIENEN AL PADRASTRO DE UNA NENA DE 12 AÑOS QUE DIO A LUZ

El padrastro de la niña de 12 años que dio a luz hace una semana fue aprehendido en las últimas horas, y quedó bajo investigación por presunto abuso sexual agravado, en el marco de una causa que ya tenía a la madre detenida por encubrimiento.

El hecho se remonta al 26 de abril, cuando la menor fue llevada al Hospital Pediátrico «Doctor Avelino Castellán» por su madre, inicialmente por un supuesto caso de abuso. Sin embargo, durante la atención médica se constató que la niña cursaba un embarazo y posteriormente dio a luz, y quedó internada en el hospital Perrando.

A partir de la intervención judicial, el Equipo Fiscal N° 6 ordenó la detención de la madre, una mujer de 30 años, bajo la carátula de «supuesto encubrimiento agravado».

En las últimas horas, la causa dio un giro clave con la detención del padrastro de la menor, un hombre de 47 años, quien fue puesto a disposición de la Justicia y es investigado por un presunto «abuso sexual agravado».

Fuentes policiales indicaron que la investigación continúa en curso, con el objetivo de determinar responsabilidades y establecer si hubo otros posibles implicados en el hecho.

El caso es abordado de manera conjunta por distintos organismos del Estado, entre ellos la Línea 102, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad y la Policía del Chaco.

Debido a la edad de la víctima y la sensibilidad del caso, se resguarda su identidad conforme a la legislación vigente.