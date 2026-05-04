FIN DE UNA ERA: AEROLÍNEAS ARGENTINAS NO INCLUIRÁ EL CARRY ON EN SU TARIFA MÁS BAJA

La empresa busca alinearse a la política de otras líneas aéreas para mejorar la competitividad

Aerolíneas Argentinas confirmó que dejará de ofrecer el carry on incluido en la tarifa más barata para los vuelos domésticos, por lo que la alternativa económica permitirá sólo una mochila liviana. El cambio busca adecuar la estructura de precios de la compañía frente a las aerolíneas low cost y mejorar su competitividad en el mercado interno.

El aviso ya figura antes de cerrar la compra: la aerolínea muestra el siguiente mensaje en la reserva y en sus canales de venta: “Tenés incluido solo un equipaje de mano de hasta 3 kilos (bolso, mochila, cartera). Para agregar más equipaje podrás adquirirlo antes de finalizar tu compra o luego ingresando a ‘Servicios Adicionales’”. Así, el pasajero sabe con antelación las condiciones sobre el equipaje.

Cómo impacta la decisión de Aerolíneas Argentinas en la reserva

Desde la compañía explicaron que hasta ahora no competían en igualdad de condiciones con las low cost, que separan el costo del carry on de la tarifa base. Por ese motivo sus pasajes resultaban más caros cuando incluían la valija. Agencias y operadores turísticos empezaron ya a informar a los viajeros para que calculen el nuevo gasto al planear sus viajes de cabotaje.

El adicional por equipaje en vuelos domésticos con la tarifa base se fijó en 42.350 pesos por tramo. En la categoría Plus el carry on volverá a estar incluido en el precio habitual. No habrá modificaciones en los vuelos internacionales y los pasajes adquiridos antes del anuncio mantendrán las condiciones originales.

El aumento en los pasajes de Aerolíneas Argentinas

La decisión se suma a otros ajustes: por el alza del petróleo vinculada al conflicto en Medio Oriente, Aerolíneas aplicó un recargo por combustible de $7.500 por tramo en rutas domésticas y entre USD 10 y USD 50 en las internacionales. Además, en noviembre pasado la empresa empezó a cobrar la selección anticipada de asientos, conforme a prácticas del mercado regional.

Aerolíneas cerró 2025 con un superávit operativo de USD 112,7 millones, casi el doble de los USD 56,6 millones del año anterior, y con ingresos por encima de los USD 2.200 millones. Fue la primera vez desde la reestatización de 2008 que no fue necesario recurrir a transferencias del Tesoro y el directorio ya informó que no solicitará asistencia financiera en 2026.

El plan para 2026 prevé ampliar operaciones domésticas, regionales e internacionales, con una estrategia comercial orientada a maximizar la rentabilidad y optimizar la red. También incluye mantenimiento mayor de motores e inversiones en infraestructura y servicio. Los pasajeros deberán tener en cuenta el costo extra del carry on al calcular el presupuesto de su viaje.