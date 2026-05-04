EMPRENDER EN IMPRESIÓN 3D: LA FUNDACIÓN “SOY CHACO” PRESENTA UNA NUEVA PROPUESTA DE CAPACITACIÓN

Con inicio previsto para el miércoles 13 de mayo, se pondrá en marcha una nueva edición del curso “Emprender en Impresión 3D”, organizado por la Fundación Soy Chaco, que preside María Martina, en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

La capacitación combina contenidos teóricos y prácticos a lo largo de 15 clases, y está destinada a quienes deseen incursionar en el mundo de la tecnología y el emprendedurismo.

Las clases teóricas se dictarán de manera virtual los días lunes de 20 a 22 horas, mientras que las prácticas serán presenciales los miércoles de 15:30 a 20 horas, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, ubicada en Av. Las Heras 757, con aula a confirmar.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del siguiente formulario online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc-ltAus7P7v1axecsaoV1WlbmaMxop4ROs1KL-4KHsxzV0w/viewform?usp=header

El curso propone una formación integral que abarca desde el uso de impresoras 3D y software de modelado hasta procesos de sliceado y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial. Además, se abordarán aspectos fundamentales para la creación de emprendimientos, como análisis de mercado, definición de modelos de negocio y planificación económico-financiera.

Como instancia final, los participantes deberán diseñar, presentar y validar un proyecto propio, integrando los conocimientos adquiridos durante la cursada.

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