INTERIOR PROVINCIAL SECUESTRARON UN AUTOMOVIL ROBADO Y UNA MOTOCICLETA ADULTERADA EN SÁENZ PEÑA

Ambos vehículos arribaron para verificación y los peritos detectaron irregularidades en la documentación y numeración. Los conductores fueron notificados de su situación legal.

Efectivos de Patrulla Vial de Presidencia Roque Sáenz Peña secuestraron este lunes al mediodía un automóvil con pedido de captura por robo y una motocicleta con numeraciones adulteradas, durante controles realizados en avenida Los Inmigrantes al 1700 de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

El primer procedimiento tuvo lugar alrededor de las 12.40, cuando un joven de 20 años, se presentó con un automóvil Volkswagen Gol Trend para realizar la verificación física del rodado. Sin embargo, el perito detectó que tanto la cédula vehicular como las chapas patentes eran apócrifas.

Tras la inspección, se comprobó que el motor y chasis correspondían a un vehículo con pedido de secuestro activo por robo desde enero de 2026, requerido por la Policía Federal Argentina en una causa tramitada en Villa Ballester en la provincia de Buenos Aires. Ante esa situación, la Fiscalía N° 1 dispuso el secuestro del automóvil y la notificación de la causa al conductor.

Posteriormente, alrededor de las 12.55, se realizó un procedimiento similar con una motocicleta Honda Wave de 110cc, presentada por un hombre de 28 años. En esa diligencia, detectaron que la documentación y la patente también eran apócrifas, además de constatarse adulteraciones en las numeraciones del motor y el cuadro.

Por disposición del fiscal N° 1el Dr. Cesar Collado, ambos rodados fueron secuestrados junto con la documentación correspondiente y remitidos a la Comisaría Tercera por cuestiones de jurisdicción. En ambos casos, los conductores fueron notificados de las actuaciones judiciales y avanza la investigación.

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