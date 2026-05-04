PELOTA LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO VÉLEZ VS. NEWELL’S

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto llega a este compromiso sabiendo que no podrá terminar en lo más alto de la Zona A, más allá de cualquier resultado. Durante algunos días existió una remota posibilidad matemática, que implicaba una victoria por una amplia diferencia de goles, pero los triunfos de sus competidores directos terminaron por disipar esa ilusión.