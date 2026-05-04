PELOTA LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO VÉLEZ VS. NEWELL’S
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Vélez vs. Newell’s por el Torneo Apertura 2026.
En el marco de la novena y última fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2026, Vélez recibirá a Newell’s este lunes desde las 19.15 en el estadio José Amalfitani.
El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto llega a este compromiso sabiendo que no podrá terminar en lo más alto de la Zona A, más allá de cualquier resultado. Durante algunos días existió una remota posibilidad matemática, que implicaba una victoria por una amplia diferencia de goles, pero los triunfos de sus competidores directos terminaron por disipar esa ilusión.
Del otro lado, Newell’s transita un presente muy distinto. A pesar de haber sumado 11 de los últimos 15 puntos en juego, la reacción llegó demasiado tarde. El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka no logró revertir el mal inicio de campeonato y quedó fuera de la pelea por los puestos de clasificación.
Formaciones de Vélez vs. Newell’s por el Torneo Apertura 2026
- Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Simón Escobar/Demián Domínguez/Thiago Silvero; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Florian Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Newell’s: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Frank Kudelka.
Cómo ver en vivo Vélez vs. Newell’s
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.