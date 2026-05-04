RESISTENCIA ATRAPARON A DOS HOMBRES Y RECUPERARON ELEMENTOS SUSTRAIDOS DE UNA CASA

Los sospechosos fueron interceptados tras una investigación policial. Además, secuestraron herramientas, prendas de vestir entre otros objetos.

Personal de la Comisaría 13° de Resistencia detuvo este lunes a dos hombres acusados de un robo ocurrido en un domicilio días atrás, y recuperaron gran parte de los elementos sustraídos.

El denunciante, un hombre de 44 años, manifestó que el pasado 3 de abril desconocidos ingresaron a su vivienda tras trepar un muro y forzar las rejas de la puerta principal. Del interior sustrajeron un bolso, camperas, zapatillas, un parlante marca JBL, herramientas y otros objetos de valor. El ciudadano aportó registros fílmicos de las cámaras de seguridad de los vecinos.

A partir de tareas investigativas, los efectivos identificaron a los presuntos autores de 28 y 35 años en inmediaciones de avenida Ávalos y Defensa Norte en la capital chaqueña.

Durante el procedimiento secuestraron diversos elementos, entre ellos un bolso, un parlante, camperas, herramientas, palas, un pico, rollos de alambre y llaves, los cuales guardarían relación con el hecho denunciado.

Ambos aprehendidos fueron trasladados con colaboración de la División Patrulla Preventiva y puestos a disposición de la Fiscalía interviniente, a cargo de la doctora Lilian Irala, quien dispuso su aprehensión e identificación en la causa.

Asimismo, se ordenó la restitución de los bienes recuperados a su propietario.

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