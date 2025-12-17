AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Miércoles 17 de diciembre
En 📍 Presidencia de la Plaza ⬇️
11:00 hs- Acto de entrega de viviendas + entrega de elementos de la Fundación Soy Chaco.
-Instituto de Vivienda y Fundación Soy Chaco
Ubicación en maps: -27.007288155955766,
-59.83017405767128
🟡 Por la tarde:
En 📍 Santa Sylvina ⬇️
19.30 hs: Recorrida de obra en construcción YPF full.
Dirección: San Martín y 25 de Mayo.
20 hs: Inauguraciones en el marco del 81º Aniversario de la localidad
🌙 Por la noche:
21:00 Hs: Acto 81° Aniversario de Santa Sylvina + entregas de Fundación Soy Chaco + entregas
de títulos de IPDUV + entregas del Instituto del Deporte Chaqueño.
Lugar: Predio Ferial – Ruta N° 5 y Acceso Norte Leandro N. Alem.
💪 Los esperamos‼️