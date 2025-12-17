AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Miércoles 17 de diciembre

En 📍 Presidencia de la Plaza ⬇️

11:00 hs- Acto de entrega de viviendas + entrega de elementos de la Fundación Soy Chaco.

-Instituto de Vivienda y Fundación Soy Chaco

Ubicación en maps: -27.007288155955766,

-59.83017405767128

🟡 Por la tarde:

En 📍 Santa Sylvina ⬇️

19.30 hs: Recorrida de obra en construcción YPF full.

Dirección: San Martín y 25 de Mayo.

20 hs: Inauguraciones en el marco del 81º Aniversario de la localidad

🌙 Por la noche:

21:00 Hs: Acto 81° Aniversario de Santa Sylvina + entregas de Fundación Soy Chaco + entregas

de títulos de IPDUV + entregas del Instituto del Deporte Chaqueño.

Lugar: Predio Ferial – Ruta N° 5 y Acceso Norte Leandro N. Alem.

💪 Los esperamos‼️

Relacionado