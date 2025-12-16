Insólito: denunciaron a Marcelo Moretti por atropellar a un hincha de San Lorenzo

Tras el incidente, Lucas fue asistido por personal policial que se encontraba en el estadio. Según indicó, le tomaron los datos correspondientes y la bicicleta fue secuestrada, mientras que posteriormente recibió atención médica por un golpe en el pie. “La policía me tomó los datos, pero con todas las denuncias que tiene yo creo que es lo más leve y si no hicieron nada con todo lo que tienen, menos con esto”, expresó el hincha.