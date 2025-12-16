INSÓLITO: DENUNCIARON A MARCELO MORETTI POR ATROPELLAR A UN HINCHA DE SAN LORENZO
Un hincha de San Lorenzo denunció que fue atropellado por la camioneta que trasladaba a Marcelo Moretti en el Nuevo Gasómetro.
Un nuevo episodio insólito sacude la vida institucional de San Lorenzo. Un hincha denunció que fue embestido por la camioneta en la que se trasladaba el presidente del club, Marcelo Moretti, durante la jornada de este martes, mientras se desarrollaba la reunión de Comisión Directiva.
Según consta en la denuncia, el hecho ocurrió en las inmediaciones del estadio Pedro Bidegain, luego de que el cónclave pasara a un cuarto intermedio al mediodía. El vehículo, conducido por un tercero, se retiraba del Nuevo Gasómetro cuando impactó contra un joven que circulaba en bicicleta. El damnificado, identificado como Lucas, aseguró que el dirigente viajaba como acompañante en la camioneta y que logró reconocer el vehículo tras el incidente, motivo por el cual decidió seguirlo.
El relato del hincha y la intervención policial
En diálogo con TyC Sports, en declaraciones que recopiló Agencia Noticias Argentinas, el joven detalló cómo se produjo la situación. “Seguí la camioneta 200 metros aproximadamente y cuando llego me paro en la puerta del acompañante. Él estaba sentado en ese lado y manejaba otra persona. Lo empecé a putear, le golpeé la ventana. Hace marcha atrás para irse porque estaba parado en el semáforo, dobla a la derecha, me lleva puesta la bicicleta, la rueda de adelante, y me pisa el pie izquierdo”, relató.
Tras el incidente, Lucas fue asistido por personal policial que se encontraba en el estadio. Según indicó, le tomaron los datos correspondientes y la bicicleta fue secuestrada, mientras que posteriormente recibió atención médica por un golpe en el pie. “La policía me tomó los datos, pero con todas las denuncias que tiene yo creo que es lo más leve y si no hicieron nada con todo lo que tienen, menos con esto”, expresó el hincha.
El joven también manifestó su malestar por la situación institucional del club: “Más que nada por el club, me chupa un huevo la bicicleta. Es lo material. El tema es esto, que lo vienen haciendo hace tiempo y no les importa nada”, sostuvo. Hasta el momento, San Lorenzo no emitió un comunicado oficial sobre el hecho y Marcelo Moretti tampoco realizó declaraciones públicas en relación con la denuncia.