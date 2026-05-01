EL INTENDENTE PÍO SANDER SE REUNIÓ CON INTEGRANTES DE LA SUBCOMISIÓN DE EMERGENCIA AGROPECUARIA

El intendente Pío Sander mantuvo una reunión con integrantes de la Subcomisión de Emergencia Agropecuaria para evaluar la situación del sector productivo en la región, tras las intensas precipitaciones registradas en los últimos días.

Del encuentro participaron el delegado extensionista del Ministerio de la Producción, Ing. Hugo Kolazinski; el delegado del SENASA, Gustavo Frey; el jefe de área del INTA, Ing. Agr. Leandro Shnellman; el titular de la Cámara de Comercio, Félix Guerrero; la presidenta del Concejo Deliberante, Soledad Rach; la delegada municipal de Zaparinqui, Mariana López; y la secretaria de Producción y Desarrollo Local, Jessica Kloster.

Durante la reunión, las distintas áreas presentaron un informe de situación que permitió dimensionar el impacto de los anegamientos en zonas rurales, donde numerosos productores se ven afectados por la acumulación de agua en sus campos, generando pérdidas económicas en la agricultura y la ganadería.

En este contexto, se labró un acta dejando constancia de la crítica situación que atraviesan los sectores agrícola, ganadero, apícola y forestal, junto con la preocupación por las consecuencias de las recientes condiciones climáticas.

Además, se solicitaron medidas excepcionales para abordar la problemática, incluyendo la intervención de los organismos competentes para la limpieza y mantenimiento de la red hídrica. Entre los pedidos se destacan la limpieza de los canales 1, 2, 4 y 6, paleocauces, y la construcción de reservorios para mitigar el impacto de futuras lluvias.

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