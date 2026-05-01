Brasil: prendió fuego su moto por enojarse en un control y dejó a su madre en estado crítico

“No, por el amor de Dios”, le suplicó la mujer, pero el hombre no desistió y le gritó: “¡Salí de ahí, mamá!”, antes de encender el fuego. Las llamas envolvieron rápidamente el vehículo y alcanzaron a la mujer, que cayó al suelo con graves quemaduras. Tanto el agresor como otras personas intentaron asistirla mientras los policías se replegaban para evitar mayores riesgos.

Posteriormente, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Dr. Jayme Santos Neves, donde permanece internada en estado crítico. Oliveira también sufrió quemaduras y fue atendido en el mismo centro de salud. Tras recibir el alta, fue detenido y trasladado al sistema penitenciario.

La Justicia decidió que permanezca bajo custodia, imputado por tentativa de homicidio con uso de fuego, incendio y resistencia a la autoridad. El caso generó una fuerte repercusión por la violencia del episodio y por el dramático desenlace familiar, que dejó a una mujer luchando por su vida tras intentar evitar una tragedia mayor.