BRASIL: PRENDIÓ FUEGO SU MOTO POR ENOJARSE EN UN CONTROL Y DEJÓ A SU MADRE EN ESTADO CRÍTICO
El hombre reaccionó con violencia ante un operativo de tránsito y terminó provocando un incendio que hirió gravemente a su madre.
Una escena estremecedora tuvo lugar en Domingos Martins, municipio turístico en el estado de Espírito Santo, Brasil, donde un hombre incendió su propia moto en medio de un control policial y terminó provocando graves quemaduras a su madre, que intentó detenerlo.
El protagonista fue Weverton Pereira Oliveira, de 33 años, quien fue interceptado por agentes debido a que su vehículo circulaba sin patente. Según el informe oficial, la situación escaló rápidamente cuando el hombre reaccionó de manera agresiva y expresó su enojo con los controles de tránsito. De acuerdo a los registros, tras una primera intervención policial, Oliveira se retiró del lugar, pero regresó minutos después con la placa en mal estado.
La tensión aumentó cuando tomó un bidón con combustible y se acercó a la moto con claras intenciones de prenderla fuego. En ese momento, un policía le advirtió: “¿Qué vas a hacer?”, mientras le apuntaba con su arma. La respuesta fue contundente: “Dale, mátame”. La escena se volvió aún más dramática cuando su madre se acercó desesperada para evitar la tragedia.
“No, por el amor de Dios”, le suplicó la mujer, pero el hombre no desistió y le gritó: “¡Salí de ahí, mamá!”, antes de encender el fuego. Las llamas envolvieron rápidamente el vehículo y alcanzaron a la mujer, que cayó al suelo con graves quemaduras. Tanto el agresor como otras personas intentaron asistirla mientras los policías se replegaban para evitar mayores riesgos.
Posteriormente, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Dr. Jayme Santos Neves, donde permanece internada en estado crítico. Oliveira también sufrió quemaduras y fue atendido en el mismo centro de salud. Tras recibir el alta, fue detenido y trasladado al sistema penitenciario.
La Justicia decidió que permanezca bajo custodia, imputado por tentativa de homicidio con uso de fuego, incendio y resistencia a la autoridad. El caso generó una fuerte repercusión por la violencia del episodio y por el dramático desenlace familiar, que dejó a una mujer luchando por su vida tras intentar evitar una tragedia mayor.