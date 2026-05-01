Boca apuesta otra vez al recambio para visitar a Central Córdoba: el posible 11 de Úbeda

Una de las novedades será la inclusión de Williams Alarcón, quien tendrá su oportunidad desde el arranque luego de haber perdido terreno en las últimas semanas. El mediocampista formaría un doble pivote junto a Tomás Belmonte, en un esquema que busca equilibrio entre recuperación y distribución.

La defensa también estará compuesta por habituales suplentes que han ganado rodaje en el último tiempo. Jugadores como Nicolás Figal y Marco Pellegrino buscan consolidarse en medio de un rendimiento irregular de otros nombres del plantel, mientras que Juan Barinaga pelea por un lugar en el lateral. En la zona ofensiva, la apuesta incluiría a Alan Velasco, Ángel Romero y Exequiel Zeballos como generadores de juego, con Milton Giménez como referencia de área.

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La planificación de «Sifón» es clara: administrar cargas, sostener el nivel competitivo y llegar con lo mejor al compromiso copero. Con un calendario exigente y objetivos en ambos frentes, el club de la Ribera vuelve a confiar en la rotación como pieza central de su estrategia.