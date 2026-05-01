BOCA APUESTA OTRA VEZ AL RECAMBIO PARA VISITAR A CENTRAL CÓRDOBA: EL POSIBLE 11 DE ÚBEDA
Claudio Úbeda repetirá la rotación ante los santiagueños con la mirada puesta en la Copa Libertadores y un duelo clave en Ecuador la próxima semana.
Boca volverá a presentar una formación alternativa en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026. La decisión de Claudio Úbeda no es improvisada: responde a una estrategia que ya le dio resultados y que apunta directamente a llegar en óptimas condiciones al próximo compromiso internacional.
El entrenador xeneize viene utilizando la rotación como una herramienta clave para sostener el rendimiento en ambos frentes. Más allá de la reciente caída ante Cruzeiro por la Copa Libertadores, el balance es positivo: con equipos alternativos, logró sumar siete de los últimos nueve puntos en el torneo local, lo que le permitió mantenerse competitivo sin sobrecargar a sus habituales titulares.
Con la clasificación a los octavos de final del Apertura ya asegurada, y también la localía para ese primer cruce, el cuerpo técnico decidió volver a priorizar el plano internacional. El próximo desafío será determinante: el martes, visitará a Barcelona SC en Guayaquil, en un grupo que se volvió extremadamente parejo y donde cada punto puede definir el futuro.
En ese contexto, el partido en Santiago del Estero será afrontado con una base similar a la que ya se presentó en otros encuentros recientes. Ese equipo alternativo logró empatar frente a Independiente, además de conseguir victorias ante Talleres y Defensa y Justicia, lo que refuerza la confianza en la rotación.
Una de las novedades será la inclusión de Williams Alarcón, quien tendrá su oportunidad desde el arranque luego de haber perdido terreno en las últimas semanas. El mediocampista formaría un doble pivote junto a Tomás Belmonte, en un esquema que busca equilibrio entre recuperación y distribución.
La defensa también estará compuesta por habituales suplentes que han ganado rodaje en el último tiempo. Jugadores como Nicolás Figal y Marco Pellegrino buscan consolidarse en medio de un rendimiento irregular de otros nombres del plantel, mientras que Juan Barinaga pelea por un lugar en el lateral. En la zona ofensiva, la apuesta incluiría a Alan Velasco, Ángel Romero y Exequiel Zeballos como generadores de juego, con Milton Giménez como referencia de área.
El 11 que paró Claudio Úbeda para la visita de Boca a Central Córdoba
La planificación de «Sifón» es clara: administrar cargas, sostener el nivel competitivo y llegar con lo mejor al compromiso copero. Con un calendario exigente y objetivos en ambos frentes, el club de la Ribera vuelve a confiar en la rotación como pieza central de su estrategia.
- Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, NIcolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Alan Velasco, Ángel Romero, Exequiel Zeballos; Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.