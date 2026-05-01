BARRACAS CENTRAL VS. BANFIELD, POR EL TORNEO APERTURA 2026: HORARIO, FORMACIONES Y TV
El Guapo depende de sí mismo para avanzar a los octavos de final y buscará sellar el objetivo en casa frente a un rival sin chances.
Barracas Central afrontará este sábado un compromiso determinante cuando reciba a Banfield, desde las 14, en el Estadio Claudio Tapia, por la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2026. El escenario es claro: el Guapo necesita ganar para asegurarse un lugar en los octavos de final sin depender de otros resultados.
El conjunto dirigido por el cuerpo técnico local llega con 21 puntos y ocupa el octavo puesto de la Zona A, el último que otorga clasificación. Esa posición lo deja con el control de su destino, aunque con un margen mínimo. Una victoria le permitirá sellar su pasaje, mientras que cualquier otro resultado lo obligará a mirar de reojo lo que ocurra en otras canchas.
En caso de empate, las combinaciones empiezan a multiplicarse. Barracas deberá esperar que el duelo entre Racing Club y Huracán no termine igualado, o que Tigre no consiga un triunfo. También podría beneficiarse si Sarmiento no logra una goleada amplia frente a Belgrano. En caso de derrota, el panorama se vuelve aún más complejo, dependiendo de resultados abultados de sus perseguidores.
El presente inmediato muestra señales mixtas. Por un lado, rescató un empate valioso frente a Racing en Avellaneda, un resultado que lo mantiene en zona de clasificación. Por otro, en el plano internacional dejó escapar una gran oportunidad en la Copa Sudamericana, cuando igualó 1-1 ante Audax Italiano en un partido que ganaba hasta el último suspiro.
Del lado visitante, Banfield llega sin objetivos deportivos en el torneo. Con 15 puntos y fuera de la pelea por la clasificación, el equipo dirigido por Pedro Troglio buscará cerrar su participación con una buena imagen. Sin embargo, su rendimiento reciente no ha sido el mejor, con derrotas ante Argentinos Juniors y Lanús, además de empates que terminaron de diluir sus chances.
A pesar de no tener presión en la tabla, el Taladro intentará complicar a un rival que se juega todo. En este tipo de partidos, la motivación puede equilibrar las diferencias y generar un desarrollo imprevisible. Con la fase regular llegando a su fin, cada punto adquiere un valor determinante. Para el local, el desafío es claro: ganar y evitar cálculos. La oportunidad está en sus manos y el margen de error es prácticamente nulo.
Barracas Central vs. Banfield, por el Torneo Apertura 2026: probables formaciones
- Barracas Central: Juan Espínola; Damián Martínez, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Rodrigo Bogarín, Iván Tapia, Gonzalo Maroni; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Rubén Darío Insua.
- Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Santiago Daniele, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Ignacio Abraham, Ignacio Pais, Santiago Esquivel; David Zalazar, Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.
Barracas Central vs. Banfield: otros datos
- Hora: 14.00.
- Estadio: Claudio Tapia.
- Árbitro: Darío Herrera.
- VAR: Silvio Trucco.
- TV: TNT Sports Premium.