EL MENSAJE DE VICTORIA VILLARRUEL POR EL DÍA DEL TRABAJADOR, CON PALITO AL GOBIERNO: «CONTRA LA INCERTIDUMBRE»
La vicepresidenta no ocultó la crisis laboral y salarial que sacude a los trabajadores de la mano del Gobierno de Javier Milei.
En una nueva señal de autonomía política, la vicepresidenta Victoria Villarruel publicó este viernes 1 de mayo un mensaje por el Día del Trabajador con fuertes matices religiosos y una sutil referencia a la coyuntura económica, lo que se enmarca en la ya declarada interna dentro de la fómurla presidencial.
Sin mencionar directamente al presidente Javier Milei, con quien mantiene una feroz interna, la titular del Senado enfocó su saludo en el esfuerzo de los argentinos frente a la crisis laboral actual y la pérdida del poder adquisitivo golpean de lleno a la ciudadanía.
De esta manera, y a través de sus redes sociales, Villarruel utilizó la figura bíblica de San José para estructurar su discurso, destacándolo como un «hombre justo y silencioso» que cumplió su deber con humildad y fortaleza. Resaltó que el carpintero de Nazaret enseñó que el trabajo es una responsabilidad que no busca honores.
El mensaje de Victoria Villarruel frente a la crisis
La parte más significativa de su publicación fue la comparación de la figura del santo con los trabajadores actuales que enfrentan la inestabilidad económica. «Homenajeamos a hombres y mujeres que madrugan, que luchan contra la incertidumbre y que no bajan los brazos», expresó.
Para cerrar, Villarruel invocó la intercesión del santo por aquellos ciudadanos que hoy se encuentran desempleados. Asimismo, envió un mensaje a la clase dirigente al pedir que San José inspire a quienes tienen responsabilidades públicas a defender la «cultura del trabajo» como el fundamento esencial de la dignidad humana y la justicia en la Argentina.
«Que en cada rincón de nuestro país el trabajo sea fuente de sustento, pero también de orgullo y realización. San José Obrero, guía a la Argentina por el camino del trabajo digno y la justicia. ¡Feliz día a los trabajadores argentinos!», concluyó la vicepresidenta en su extenso posteo.