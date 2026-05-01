EL MENSAJE DE VICTORIA VILLARRUEL POR EL DÍA DEL TRABAJADOR, CON PALITO AL GOBIERNO: «CONTRA LA INCERTIDUMBRE»

De esta manera, y a través de sus redes sociales, Villarruel utilizó la figura bíblica de San José para estructurar su discurso, destacándolo como un «hombre justo y silencioso» que cumplió su deber con humildad y fortaleza. Resaltó que el carpintero de Nazaret enseñó que el trabajo es una responsabilidad que no busca honores.