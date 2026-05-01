El tremendo gesto de Independiente Rivadavia con los hinchas multados fuera del estadio

La medida que tomó Independiente Rivadavia para proteger a sus hinchas de las multas

Frente a este escenario, el club tomó una decisión que generó repercusión inmediata. A través de un comunicado oficial, Independiente Rivadavia anunció que acompañará a sus socios y se hará cargo de las infracciones. “Vivimos otra noche histórica de CONMEBOL Libertadores y la fiesta tiene que ser completa. A los socios que hayan sido notificados con infracciones de tránsito en los alrededores del Malvinas, les pedimos que se acerquen a nuestra sede para gestionar la solución. Nosotros nos ocupamos del resto”, expresó la institución.

Además, detalló el procedimiento que deberán seguir los afectados: deberán presentarse en la sede con el carnet de socio digital, el acta de infracción original y la licencia de conducir para iniciar el trámite correspondiente. La postura del club no solo busca aliviar la carga económica de sus hinchas, sino también enviar un mensaje político claro frente a lo sucedido. En el cierre del comunicado, la institución reforzó su vínculo con los simpatizantes: “Vos seguí disfrutando del presente del equipo. La Lepra es familia, ESTAMOS TODOS JUNTOS”.

El episodio abre un nuevo capítulo en la relación entre el fútbol y las autoridades locales, y deja en evidencia las tensiones que pueden surgir cuando la organización de eventos masivos no contempla soluciones integrales para los asistentes.