Todas las promos de Cuenta DNI en mayo: cómo ahorrar casi $150.000

Para planificar inteligentemente las compras semanales y maximizar el rendimiento del dinero, a continuación detallamos el listado completo de los reintegros que ofrece Cuenta DNI durante todo el mes:

Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes. El tope de reintegro es de $5.000 por semana y por persona (se alcanza con un ticket de $25.000).

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. El tope asciende a $6.000 por semana y por persona (se alcanza gastando $15.000).

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana (se alcanza con $15.000 en consumos).

Gastronomía: 25% de ahorro exclusivo los días sábados y domingos. Tope de $8.000 por semana (se alcanza con $32.000 de gasto).

FULL YPF (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en los locales adheridos. Tope de $8.000 semanal (se alcanza gastando $32.000). Aclaración vital: este beneficio no aplica para la carga de combustibles.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 mensual (se alcanza con $50.000 en consumos a lo largo del mes).

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves. Sin tope de reintegro.