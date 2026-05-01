MURIÓ UN SARGENTO DEL EJÉRCITO ARGENTINO MIENTRAS HACÍA PRÁCTICAS DE BUCEO EN UN BATALLÓN DE SANTA FE

El pésame del Ejército Argentino por la muerte del sargento en Santa Fe

Tras conocerse la triste noticia, el Ejército Argentino publicó un comunicado en redes sociales donde expresó las condolencias a la familia de Frías: “Con hondo pesar informamos el fallecimiento del sargento Gonzalo Diego Frías, durante un acto del servicio. Acompañamos a su familia, amigos y camaradas en este difícil momento”.

La publicación estuvo acompañada por una placa donde se le reconoció a Frías su profesionalismo dentro del Ejército Argentino y amor por la Patria.

Fuentes policiales de la Unidad Regional I indicaron que las autoridades correspondientes iniciaron actuaciones para investigar las circunstancias en las que se produjo el episodio dentro del cuartel militar de Santo Tomé.