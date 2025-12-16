OTRA SALIDA: RENUNCIÓ EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Germán Guido Lavalle dejó su cargo tras la designación del nuevo secretario de Asuntos Nucleares. El ingeniero Martín Porro fue elegido para encabezar la CNEA.
Renunció el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Germán Guido Lavalle, luego de la designación de Federico Ramos Nápoli como nuevo secretario de Asuntos Nucleares.
Según se informó oficialmente, la salida responde a la necesidad de permitir la designación de un reemplazante de confianza para avanzar con el Plan Nuclear Argentino impulsado por el presidente. Lavalle estuvo al frente de la CNEA durante dos años y, de acuerdo con fuentes oficiales, será reemplazado por el ingeniero Martín Porro.
Desde el organismo destacaron los principales hitos de la gestión saliente, que —según señalaron— contribuyeron a revalorizar el sector nuclear. Entre ellos, mencionaron el impulso a la finalización del Reactor Argentino Multipropósito RA-10, la obtención de la licencia para la puesta en marcha del Centro Argentino de Protonterapia (CEARP) y la firma de un memorándum de entendimiento con la empresa Candu Energy Inc. para la provisión de agua pesada y el desarrollo de capacidades tecnológicas.
Además, durante su gestión se concretó la entrega del acelerador lineal Elekta EVO al Hospital Garrahan, un equipamiento único en el país destinado al tratamiento de radioterapia pediátrica.
En un documento publicado en el sitio oficial de la CNEA, se subrayó que estos avances fueron posibles gracias al trabajo conjunto del personal del organismo y a una política de orden y austeridad administrativa, que permitió una mejora significativa en el Índice de Transparencia. «Si bien queda mucho por hacer, el sector nuclear argentino cuenta con un prestigio internacional consolidado que permitirá continuar con su desarrollo tecnológico al servicio de la sociedad», señalaron.
Quién es Martín Porro, el nuevo presidente de la CNEA
Tras la salida de Lavalle, el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, designó al ingeniero Martín Porro como nuevo titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En un comunicado oficial, se indicó que su nombramiento inaugura una nueva etapa orientada a potenciar las capacidades del sector, mediante la reorganización y optimización de los recursos estratégicos del organismo.
Porro cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector nuclear. A lo largo de su carrera participó, coordinó y lideró proyectos vinculados a la construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de diversas instalaciones nucleares, tanto en la CNEA como en el conjunto del sector nuclear argentino.
Asimismo, tuvo a su cargo iniciativas de eficiencia energética en la Secretaría de Energía de la Nación y en ámbitos internacionales. En el último año se desempeñó como gerente de Producción de Dioxitek S.A., donde alcanzó un récord histórico en la producción de dióxido de uranio (UO), según destacaron fuentes oficiales.