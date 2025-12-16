«NOS ESTAMOS DESPLOMANDO»: SE ESTRELLÓ UNA AVIONETA EN MÉXICO, MURIERON 10 PERSONAS Y QUEDÓ TODO FILMADO

Al menos 10 personas murieron esta semana en un trágico accidente aéreo registrado en cámara a sólo 50 kilómetros de la Ciudad de México. Un día después salieron a la luz videos registrados desde adentro de la aeronave en los que se pueden apreciar los momentos previos al trágico final.

«Nos estamos desplomando«, se escucha decir a una persona -posiblemente el piloto- a bordo del avión ligero Cessna Citation lll XA-PRO que se estrelló el lunes a apenas 5 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Toluca, en una zona industrial del Municipio de San Pedro Totoltepec.

intento por evitar la tragedia los dos pilotos de la aeronave trataron de concretar un aterrizaje de emergencia en un campo deportivo, pero en vez se estrellaron contra el depósito de una fábrica y lo que siguió fue una explosión, un incendio y la pérdida de vida humana.

El audio de los dos pilotos que intentaban hablar con la torre de control del Aeropuerto de Toluca dura apenas 15 segundos, pero es suficiente para erizar los pelos de cualquiera, lo que explica por qué se volvió viral en las últimas horas.

«Ir al aire, Papá Romeo Oscar», se escucha decir a uno de los pilotos, a lo que otra voz agrega: «He recibido, Papá Romeo, me confirma intenciones».