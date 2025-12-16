River va a la carga por una de las grandes figuras del fútbol argentino: de quién se trata

Esta forma de operar suele dilatar las tratativas, ya que el club no ha mostrado intención de adquirir pases de manera directa. En el caso del Tomba, necesitado de oxigenar sus arcas tras el descenso, habrá que ver cuál es la pretensión económica que plantea la dirigencia mendocina.

Más allá del flojo presente colectivo, Santino Andino fue una verdadera bocanada de aire fresco para Godoy Cruz. En un muy mal 2025 para su equipo, el extremo izquierdo logró convertir 6 goles y aportar 3 asistencias en 30 partidos, 26 de ellos como titular.

Además, tuvo participación en el Mundial Sub-20 y mostró partidos de alto nivel, consolidándose como uno de los jóvenes con mayor proyección del fútbol argentino. Desequilibrante, veloz y con llegada al gol, suele jugar a pierna cambiada por la banda izquierda, aunque también demostró capacidad para moverse por todo el frente de ataque.