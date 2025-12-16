RIVER VA A LA CARGA POR UNA DE LAS GRANDES FIGURAS DEL FÚTBOL ARGENTINO: DE QUIÉN SE TRATA
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Por pedido de Gallardo, el Millonario prepara una oferta por Santino Andino, figura de Godoy Cruz pese al descenso y de buen paso por el Sub-20.
Los rumores tomaron fuerza con el correr de los días y ahora están a punto de convertirse en hechos. Es solo cuestión de tiempo para que River se ponga en contacto formal con Godoy Cruz para negociar el pase de Santino Andino, uno de los futbolistas más destacados del elenco mendocino en un año marcado por el descenso a la Primera Nacional.
El interés del Millonario surgió por pedido directo de Marcelo Gallardo, quien apuntó al atacante de 20 años como una opción para reforzar el frente ofensivo. Andino fue de lo mejor del Tomba en una temporada para el olvido y su rendimiento no pasó desapercibido en Núñez.
Las versiones comenzaron a circular con más fuerza tras la pérdida de categoría de Godoy Cruz y la posterior eliminación de River en los octavos de final del Torneo Clausura. Sin embargo, la dirigencia riverplatense decidió esperar antes de iniciar las tratativas.
River, Godoy Cruz y la modalidad de negociación por Santino Andino
En Núñez aguardaron a que se definieran las nuevas autoridades del club mendocino. Con la confirmación de José Mansur en su tercer mandato como presidente de Godoy Cruz, la comisión directiva encabezada por Stefano di Carlo quedó habilitada para avanzar.
La idea inicial de River es negociar un préstamo con opción de compra, modalidad que viene utilizando en este mercado de pases. Hasta el momento no trascendieron cifras ni montos concretos, aunque el punto central de la negociación estaría en el valor de la opción.
Esta forma de operar suele dilatar las tratativas, ya que el club no ha mostrado intención de adquirir pases de manera directa. En el caso del Tomba, necesitado de oxigenar sus arcas tras el descenso, habrá que ver cuál es la pretensión económica que plantea la dirigencia mendocina.
Más allá del flojo presente colectivo, Santino Andino fue una verdadera bocanada de aire fresco para Godoy Cruz. En un muy mal 2025 para su equipo, el extremo izquierdo logró convertir 6 goles y aportar 3 asistencias en 30 partidos, 26 de ellos como titular.
Además, tuvo participación en el Mundial Sub-20 y mostró partidos de alto nivel, consolidándose como uno de los jóvenes con mayor proyección del fútbol argentino. Desequilibrante, veloz y con llegada al gol, suele jugar a pierna cambiada por la banda izquierda, aunque también demostró capacidad para moverse por todo el frente de ataque.