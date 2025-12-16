«NOS QUEDAMOS SIN NADA»: LA DESESPERACIÓN DE PADRES TRAS ROBO DEL DINERO DE FIESTA DE EGRESADOS DE SUS HIJOS

El salón estaba señado, pero. María afirmó quepara conseguir el resto del dinero, pero después de esa declaración la mujer se esfumó.

«No estamos creyendo que sea solo una enfermedad. Se sospecha que pudo haber usado la plata en otra cosa», admitió la mujer.

«Ya hay padres que declararon. Yo fui ayer a declarar y el tema está totalmente en manos de la Justicia», agregó, en referencia a la denuncia penal contra Romina.

El grupo de flamantes bachilleres de la Escuela Provincial de Comercio No 19 de Eldorado, en la provincia de Misiones, celebró su fiesta de egresados esta semana, incluida la hija de Romina E., porque los padres comprendieron que la adolescente «no tenía nada que ver» en el comportamiento de su madre.

«Le dejamos que participe esa noche porque entendimos que ella no tenía nada que ver. Se enteró ese mismo día de lo que había pasado«, convino María, para quien «los chicos estuvieron muy unidos, cuidándola para que no le pase nada malo».

«La fiesta salió, pero tuvimos que hacer un esfuerzo enorme para pagar todo», explicó María.