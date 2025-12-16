«BARBI» FUE TRASLADADA AL CHACO, Y YA ESTÁ ALOJADA EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO N°1

La mujer que se había fugado del Complejo Penitenciario N.º 1 de Resistencia fue trasladada nuevamente al Chaco y alojada otra vez en la unidad carcelaria, luego de ser recapturada en la provincia de Corrientes.

Se trata de Luz Mía Bárbara Di Batista, alias «Barbi», de 41 años, quien estaba detenida y procesada en una causa por supuesto robo.

La evasión fue detectada durante la madrugada del 15 de diciembre, cuando el personal penitenciario advirtió su ausencia durante el recuento en el sector de celdas preventivas.

Tras la fuga, el Departamento Investigaciones Complejas, a través de la División Delitos Contra las Personas, inició un operativo de búsqueda que incluyó el entrecruzamiento de información con fuerzas policiales de Corrientes.

Como resultado, la mujer fue localizada y demorada en un domicilio de calle Maipú al 2400, en la capital correntina.

Así, este martes 16 de diciembre, en cumplimiento de un exhorto judicial del Juzgado de Garantías Nº 3, una comisión policial chaqueña viajó hasta Corrientes y concretó el traslado de la detenida hacia Resistencia, previo examen médico de rigor.

Finalmente, Di Batista fue recibida por el Servicio Penitenciario del Chaco y quedó alojada nuevamente en el Complejo Penitenciario Nº 1, sin que se registraran incidentes durante el procedimiento.