RESISTENCIA DETUVIERON A UN HOMBRE POR UN ROBO EN EL BARRIO LA RUBITA

El sospechoso fue identificado mediante cámaras de seguridad y reconocido por la víctima del hecho.

Personal de la División Delitos Contra la Propiedad llevó adelante este lunes en horas de la mañana un procedimiento en la intersección de calle 27 y Toledo, en el barrio La Rubita de Resistencia, que culminó con la conducción de un hombre implicado en un robo.

El detenido de 30 años fue denunciado en el marco de una causa por supuesto robo.

La damnificada, una mujer de 38 años había radicado la denuncia tras un hecho ocurrido el pasado 25 de abril.

La denunciante logró reconocer al presunto autor a través de imágenes de las cámaras de seguridad, lo que permitió avanzar en la identificación y posterior detención.

Finalmente el ciudadano fue puesto a disposición de la Justicia.

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