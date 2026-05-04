PRESIDENCIA DE LA PLAZA DETUVIERON A UN HOMBRE QUE SUSTRAJO UNA PARRILLA DE UN GALPÓN
Un hombre de 29 años fue aprehendido en el marco de una causa por hurto con escalamiento, tras ser identificado mediante imágenes de cámaras de seguridad.
La denuncia fue radicada por un ciudadano de 64 años, quien manifestó que, durante la madrugada del domingo, un hombre habría ingresado a su galpón ubicado en inmediaciones de avenida Libertad y Almirante Brown, desde donde sustrajo una parrilla, una olla de acero inoxidable y una rueda de auxilio.
A partir del análisis de las cámaras de seguridad y las características físicas del autor, los efectivos lograron identificarlo y proceder a su conducción. Asimismo, secuestraron una parrilla de hierro y prendas de vestir utilizadas al momento del hecho.
La Fiscalía interviniente dispuso la aprehensión del ciudadano.