EL ARQUITECTO DE LA CASA DE ADORNI EN EL COUNTRY DIJO QUE LAS REFACCIONES COSTARON US$245.000

En medio de la causa judicial que investiga el patrimonio de Manuel Adorni, el contratista a cargo de las refacciones de la casa en el country Indio Cuá, Matías Tabar, declaró hoy que el jefe de Gabinete le pagó en efectivo y sin factura US$245 mil por el costo de los arreglos.

En los Tribunales de Comodoro Py, Tabar aseguró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que las obras en el lote de 400 metros cuadrados se realizaron entre septiembre de 2024 y julio de 2025, plazo en el que se hizo el piso de la casa, el baño, la cocina, el quincho y se arregló la pileta.

De acuerdo al testimonio, Adorni ya le pagó todos los arreglos en dos partes: US$55 mil en 2024 y los US$190 mil restantes en 2025. Además, el contratista aportó el celular y los detalles de quienes trabajaron en la obra, entre ellos albañiles, plomeros y electricistas.

A su vez, el contratista reveló que mientras se hacía la obra, el funcionario alquiló otra casa en el barrio privado que costó US$13 mil.

De acuerdo al testimonio del contratista que arregló la casa de Manuel Adorni en Exaltación de la Cruz, este le pagó en efectivo US$245 mil. (Foto: Presidencia)

Cómo sigue la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni

Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura, fue citado para explicar los trabajos realizados en la casa de fin de semana que Adorni compró a fines de 2024 junto a su esposa, Bettina Angeletti en el barrio privado de Exaltación de la Cruz. El objetivo era determinar si el funcionario pagó por las renovaciones y cuánto dinero destinó a esas obras.

Según su declaración, la obra incluyó la remodelación de la entrada y pérgola/garage, la construcción o modificación de la galería, pintura interior, enduido y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini o similar, cambio de puerta de entrada, revestimiento y mejoras en escalera, reforma de parrilla, remodelación de la pileta, trabajos de cocina —especialmente mesadas, isla y desayunador—, ajustes de iluminación y otras mejoras generales.

Además, también se modificó la pileta, que fue rellenada o reformulada para hacerla menos profunda, con revestimiento de piedra en el interior y mármol travertino en el exterior.

En sus últimas apariciones públicas, el jefe de Gabinete negó cualquier enriquecimiento ilícito y afirmó que puede justificar los más de 100.000 dólares ya gastados junto con otros 335.000 dólares que debe abonar antes de noviembre, solo en propiedades.

Manuel Adorni rechazó cualquier enriquecimiento ilícito durante su informe de gestión en la Cámara de Diputados. (Foto: Agustina Ribó)

En ese contexto, el miércoles le tocará declarar a Leandro Miano, hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas a las que Adorni le debe dinero. Miano, además, es socio de Pablo Martín Feijoo, hijo de la segunda jubilada acreedora y gestor de la compraventa del departamento donde vive Adorni en Caballito.

Pollicita citó a Miano con la instrucción de presentar su celular, facturas, tickets y cualquier documento vinculado al pago de expensas y a las refacciones del departamento de Caballito. De esta manera, se busca reconstruir el flujo de fondos y verificar si los pagos se realizaron de acuerdo a lo declarado.

En cuanto a la propiedad en el country Indio Cuá, según el expediente, la escritura de la casa se firmó el 15 de noviembre de 2024 ante la escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster. Sin embargo, el dato clave es que el cambio de titularidad todavía no se registró en el municipio de Exaltación de la Cruz.

El informe oficial, que ya está en manos de Pollicita, señala que la propiedad sigue figurando en los registros municipales a nombre del antiguo dueño, Juan Ernesto Cosentino.

El origen de los fondos

El foco de la investigación está puesto en el origen del dinero utilizado para comprar la casa del country y otros bienes. Según los datos que trascendieron, Adorni declaró ingresos de $3.500.000 mensuales hasta el año pasado, cifra que luego subió a $7.000.000. Sin embargo, los gastos detectados por la Justicia superarían ampliamente esos montos.

La causa, que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo y la lleva adelante el fiscal Pollicita, apunta a reconstruir la evolución patrimonial de Adorni. Entre las medidas ordenadas, se pidieron informes a registros de la propiedad, de vehículos y movimientos financieros.