PUERTO VILELAS APREHENDIERON A UN HOMBRE BUSCADO POR COMETER VARIOS ILICITOS

Intervino el personal del Grupo Motorizado del Departamento Infantería.

Este lunes, alrededor de las 12 del mediodía, efectivos del Grupo Motorizado dependiente del Departamento Infantería, en el marco de tareas preventivas en Villa Forestación Sur de Puerto Vilelas, demoraron a un hombre que era buscado por la Justicia.

El procedimiento se inició tras un aviso telefónico del servicio 911, quienes alertaron sobre la presencia de un ciudadano que merodeaba por la zona del barrio Ex Plomo y Villa Forestación, señalado como presunto autor de varios hechos delictivos ocurridos en el barrio Los Silos.

Con los datos aportados sobre su vestimenta y características físicas, el personal inició recorridas en la zona y de inmediato lograron ubicar a un hombre cuyas características coincidían con las informadas, por lo que fue demorado e identificado, confirmándose que se trataba de la persona buscada.

Posteriormente, al momento de consultar sus datos se detectaron que registraba una causa por “supuesto hurto”, con intervención de la Fiscalía N° 10, que dispuso su aprehensión.

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