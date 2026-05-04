RESISTENCIA APREHENDEN A UN HOMBRE Y RECUPERAN VARIOS OBJETOS ROBADOS

Intervino el personal de la División Patrulla Preventiva.

Este lunes, alrededor de las 12 del mediodía, efectivos que realizaban recorridas en el marco del Programa de Prevención Metropolitana lograron esclarecer un hecho de robo en inmediaciones de avenida Chaco al 3800 aproximadamente.

Durante el procedimiento, los agentes demoraron a un hombre de 26 años, señalado como el presunto autor del hecho, quien había sustraído varios elementos del interior de una casa de la zona.

Entre los objetos recuperados se encuentran una pala ancha de metal, una pava eléctrica, y un par de ventanas tipo ventiluz.

El aprehendido fue trasladado junto a los elementos secuestrados a la Comisaría Séptima Metropolitana, donde quedó a disposición de la Justicia, previa intervención de la División Medicina Legal.

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