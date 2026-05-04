BARRANQUERAS EFECTIVOS DETUVIERON A UN HOMBRE POR UN ROBO EN UN COMERCIO

El sospechoso fue interceptado tras un rápido accionar policial y secuestraron dinero en efectivo y un cuchillo presuntamente utilizado en el hecho.

Un hombre de 34 años fue detenido este lunes en horas de la mañana en Barranqueras, acusado de cometer un robo con arma blanca contra un joven de 20 años. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Primera de la ciudad portuaria.

El hecho ocurrió alrededor de las 6.30 en inmediaciones de Avenida Gaboto y calle Sargento Cabral, cuando efectivos fueron alertados por la propia víctima, quien manifestó haber sido asaltado momentos antes en calle Córdoba al 5400 aproximadamente.

Con las características aportadas, los agentes lograron localizar rápidamente al presunto autor, un hombre de 34 años. Los efectivos constataron que el ciudadano llevaba en su poder $99.900 en efectivo y un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros, que habría sido utilizado para cometer el ilícito.

En el lugar secuestraron los elementos y el sospechoso fue aprehendido. La víctima se presentó en la comisaría, donde radicó la denuncia y aportó los registros fílmicos del hecho.

Intervino la Fiscalía en turno, que dispuso la aprehensión del implicado en la causa por “supuesto robo con arma”, así como también la restitución del dinero al damnificado y el secuestro de las prendas utilizadas durante el hecho.

La investigación continúa con la intervención del Departamento CiberCrimen para el análisis de las cámaras de seguridad.

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