RESISTENCIA RECUPERAN HIDROLAVADORA Y DETIENEN A UN JOVEN

Personal de la Comisaría Quinta Metropolitana logró recuperar un elemento sustraído y detener al presunto autor de un hecho de hurto con escalamiento, tras un rápido despliegue investigativo.

La denuncia fue realizada por una mujer de 35 años, quien manifestó que el pasado 21 de abril, alrededor de las 03:00, escuchó ruidos en el patio trasero de su domicilio. Al verificar la situación, observó a un sujeto saltar el muro perimetral y darse a la fuga llevando una hidrolavadora.

A partir de la denuncia, personal de Servicios Externos inició tareas investigativas hoy, alrededor de las 9, en la zona del barrio Mariano Moreno. Como resultado de las averiguaciones, lograron establecer que el sospechoso intentaba comercializar el bien sustraído en inmediaciones de calle Toledo y Dr. De Grandi, donde fue interceptado aún con el objeto en su poder.

Finalmente el joven, de 24 años, fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, mientras que la hidrolavadora fue secuestrada y posteriormente restituida a su propietaria, conforme a las disposiciones legales correspondientes.

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