SOLICITUD DE PARADERO:ENCONTREMOS A JOEL GONZÁLEZ DE 21 AÑOS

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Primera Fontana, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de JOEL ORLANDO GONZÁLEZ, de 21 años, de 1,68 metros de altura, de contextura física delgada, tez trigueña, cabello castaño claro, ojos color marrones. Se le ha visto por última vez en fecha 16/12/2025.



Cualquier novedad sobre la persona, favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Primera Fontana al 3624385707 o al servicio de emergencias 911.-

