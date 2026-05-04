CASO KAREN CONTI: LIBERARON AL ACUSADO DE VIOLAR A UNA ADOLESCENTE CON RETRASO MADURATIVO

El abogado Paulo Pyziol, representante de la familia en el caso de Karen Conti, brindó una rueda de prensa en la que se refirió a la situación procesal de Walter Romero, acusado de abuso sexual contra la menor de 13 años, quien finalmente falleció en enero pasado. El profesional confirmó que el imputado fue liberado tras el cese de la prisión preventiva, y adelantó que apelaron la medida.

«El acusado por el abuso sexual ha sido liberado, se dio el cese de prisión preventiva. Nosotros hemos apelado a esa medida en la cual la cámara no tocó el tema de fondo sino que se precisó en el hecho de que estaba fuera de plazo lo que se solicitó», explicó Pyziol.

La víctima, Karen Ayelén Conti, tenía 13 años al momento del abuso y era sobrina política del imputado. Según relató el abogado, el hombre «la amenazaba de muerte tanto a la niña como a la madre. Les decía que si hacían la denuncia las iba a matar». Además, producto del abuso, la menor fue contagiada de sífilis y recibió tratamiento en el hospital Perrando.

Pyziol detalló que «la niña no podía contar lo que le pasaba porque tenía mucho miedo, esto sumado al retraso madurativo que no le permitía asimilar los hechos». Y subrayó: «Este hombre abusó del estado vulnerable de la víctima. Karen tenía un retraso madurativo y este individuo tuvo conocimiento de esto y se aprovechó a través de mentiras».

El letrado remarcó la gravedad del delito: «El delito de abuso sexual, tipificado en el art 119, no es excarcelable. Es muy extraño que le hayan otorgado la libertad a este individuo». Precisó que la cámara «estableció que vencidos los plazos no se puede admitir los recursos que presentamos, no nos dijo que estábamos equivocados».

En cuanto al avance de la causa, indicó que «recién terminamos de realizar unas testimoniales que ahora tenemos que volver a ingresar sobre el caso. Nos quedan por presentar dos testigos más de nuestra parte: una doctora que fue la psicóloga que atendió a la niña». Además, adelantó que «la próxima semana se presentan cuatro testigos de la defensa, por parte del doctor Vianello. De los cuales se los había citado y ninguno se presentó. Solicitamos a la fiscal que fundamente los motivos».

Pyziol cuestionó una de las pruebas ofrecidas por la defensa: «Una de los testigos de la defensa era la empleada doméstica del abogado defensor Pablo Vianello, que en un segundo escrito dice que ya no es más su empleada doméstica sino la del violador y esto sería una estafa procesal, van cambiando los dichos según las circunstancias».

El proceso continúa con el imputado en libertad, aunque con restricciones: «El proceso lo va a esperar en libertad pero con ciertas medidas: no puede salir de la provincia, tiene que estar predispuesto a que la justicia lo llame». Finalmente, recordó que la causa se tramita en la Fiscalía N° 3, a cargo de Roxana Soto, y que el abuso ocurrió en mayo del año pasado, cuando el hombre vivía solo y se aprovechaba de Karen mientras ella realizaba tareas domésticas en su casa, «un rancho pequeño».

La menor fue encontrada sin vida en enero pasado, ahogada en una laguna del barrio Balastro I de la localidad de Fontana, en circunstancias que aún se investigan.