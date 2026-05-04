TRAS UNA PELEA APUÑALARON A UN ADOLESCENTE Y LE PREDIERON FUEGO SU MOTOCICLETA

En la madrugada del domingo, se registró un violento hecho en calle Mariano Moreno y Entre Ríos de Corzuela. En el lugar, un grupo de individuos apuñaló a un adolescente y luego incendiaron su motocicleta.

Personal policial arribó al lugar y constató una moto Gilera Smash 110 cc, totalmente consumida por el fuego.

Testigos expresaron que cuatro hombres llegaron en dos motos, iniciando una riña, en el cual resultó herido un joven con arma blanca, de 17 años, el cual fue atacado por un tal «Cuchi».

Debido a la gravedad de la herida, el mismo fue derivado de urgencia al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña.

Motocicleta quemada.

La denuncia la realizó la abuela del joven. El fiscal Gabriel Omar del Balzo dispuso el secuestro de lo que quedó del rodado y ordenó la inmediata identificación y aprehensión de los responsables.

A partir de las tareas realizadas durante la jornada, cerca de las 18:15 , los efectivos lograron demorar a LAR, de 18 años, alias «Cuchi», domiciliado en el barrio Estrella del Sur, sindicado como el autor del ataque. En su poder, secuestraron un arma blanca tipo «chuza», que habría sido utilizada en la agresión.

Asimismo, también fue conducido un menor de 15 años, hermano del principal sospechoso, quien habría participado del hecho. Por disposición de la Fiscalía N° 1 de Charata, el mayor fue notificado de su aprehensión, mientras que el menor fue entregado a sus progenitores.

En tanto, la motocicleta incendiada será restituida a su propietario, mientras continúan las actuaciones para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar la participación de los demás involucrados.