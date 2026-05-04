FIN DE SEMANA: DETENCIONES, MOTOCICLETAS SECUESTRADAS Y 15 ALCOHOLEMIAS POSITIVAS

📌Policía Caminera

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Este fin de semana Policía Caminera realizó operativos en todo el ámbito provincial con el fin de prevenir siniestros y fortalecer la Seguridad Vial.

👉Makalle

Intervinieron un camión que transportaba producto forestal sin el sello de ingreso a la provincia.

Dieron injerencia al organismo competente.

👉Operativo Lince

Agentes viales de toda la provincia participaron del operativo Lince junto a otras unidades donde secuestraron motocicletas, por infracción al Código de Faltas.

✔️Junto al Municipio

Se realizó un operativo conjunto con personal municipal de Resistencia y de Pcia. Roque Sáenz Peña, dónde secuestraron 16 motocicletas por infracción a la ordenanza municipal.

✔️Sigebi-Sifcop

En toda la provincia demoraron a una persona con pedido de captura.

Era buscado por supuesta lesiones y amenazas en contexto de violencia de género.

✅SECUESTROS Y ACTAS DE INFRACCIÓN

Labraron un total de 377 actas varias y 15 alcoholemias positivas.

Retiraron varios animales sueltos de la ruta.

Incautaron 34 motocicletas por infracción al Código de Faltas.

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