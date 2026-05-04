FIN DE SEMANA: DETENCIONES, MOTOCICLETAS SECUESTRADAS Y 15 ALCOHOLEMIAS POSITIVAS
📌Policía Caminera
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Este fin de semana Policía Caminera realizó operativos en todo el ámbito provincial con el fin de prevenir siniestros y fortalecer la Seguridad Vial.
👉Makalle
Intervinieron un camión que transportaba producto forestal sin el sello de ingreso a la provincia.
Dieron injerencia al organismo competente.
👉Operativo Lince
Agentes viales de toda la provincia participaron del operativo Lince junto a otras unidades donde secuestraron motocicletas, por infracción al Código de Faltas.
✔️Junto al Municipio
Se realizó un operativo conjunto con personal municipal de Resistencia y de Pcia. Roque Sáenz Peña, dónde secuestraron 16 motocicletas por infracción a la ordenanza municipal.
✔️Sigebi-Sifcop
En toda la provincia demoraron a una persona con pedido de captura.
Era buscado por supuesta lesiones y amenazas en contexto de violencia de género.
✅SECUESTROS Y ACTAS DE INFRACCIÓN
Labraron un total de 377 actas varias y 15 alcoholemias positivas.
Retiraron varios animales sueltos de la ruta.
Incautaron 34 motocicletas por infracción al Código de Faltas.