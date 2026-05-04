NUEVA OPERATORIA EN EL PUERTO DE BARRANQUERAS: IMPORTACIÓN DE 1.640 CUBIERTAS DESDE CHINA

*El Puerto de Barranqueras concretó una nueva operatoria de importación con el arribo de 1.640 cubiertas provenientes de China, cuya carga tiene como destino final la ciudad de Resistencia. Esta acción reafirma el rol estratégico de la terminal portuaria en el fortalecimiento de la logística regional.*

La operatoria se llevó adelante en articulación con la firma DebComex, despachantes de comercio exterior, consolidando el trabajo conjunto entre el sector público y privado para optimizar procesos y mejorar la competitividad en materia logística.

Al respecto, la administradora del Puerto Barranqueras, Alicia Azula, destacó: “Cada nueva operatoria refleja el crecimiento sostenido de nuestro puerto y el compromiso de seguir posicionándolo como un nodo logístico clave en la región. Este tipo de movimientos no solo dinamizan la actividad económica, sino que también generan oportunidades para el desarrollo local”.

Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer los vínculos con el sector empresarial: “El trabajo articulado con empresas como DebComex nos permite optimizar procesos y brindar respuestas eficientes a las demandas del comercio exterior”.

Desde el Puerto de Barranqueras agradecieron el acompañamiento permanente del Gobernador Zdero y del Gobierno de la Provincia del Chaco, que impulsa políticas activas para el desarrollo productivo y la consolidación de la infraestructura logística provincial.

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