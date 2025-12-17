CHARATA: APREHENDEN A UN JOVEN ARMADO DURANTE UN OPERATIVO PREVENTIVO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Secuestraron un arma de fabricación casera tipo “tumbera” y la motocicleta.

Ayer, personal de la División Operaciones Drogas Interior Charata logró la aprehensión de un joven de 21 años, que portaba un arma de fuego de fabricación casera, en un procedimiento llevado a cabo durante la noche del lunes.

El hecho se registró alrededor de las 23:15, en inmediaciones de avenida General Güemes, entre calles López y Planes y Blas Parera, donde los efectivos daban cumplimiento al operativo denominado “LINCE”.

Durante el dispositivo, los agentes observaron una motocicleta tipo cross ocupada por un hombre y una mujer, quienes al aproximarse al punto de control detuvieron su marcha. Al ser entrevistado, el conductor evidenció un marcado estado de nerviosismo y manifestó de forma espontánea poseer un arma de fuego, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad.

Tras adoptar las medidas correspondientes el personal procedió al desarme y control del sujeto, logrando el secuestro de un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, además de la motocicleta en la que se desplazaban.

Intervino la Fiscalía de Investigación Penal N° 2 de Charata, que dispuso la aprehensión del involucrado en el marco de la causa por supuesta portación de arma de fuego de uso prohibido, mientras que la acompañante fue correctamente identificada conforme a las actuaciones de rigor.

Relacionado