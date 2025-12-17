FUERTE GOLPE AL MICROTRÁFICO: CASI 20 KILOS DE COCAÍNA SECUESTRADAS, VEHÍCULOS Y DINERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Hay tres detenidos.



En la lucha contra el narcotráfico; y bajo los lineamientos impulsados por el Gobierno del Chaco, el Ministerio de Seguridad y el personal del Departamento Antinarcóticos Metropolitano; anoche se llevó adelante un importante operativo con allanamientos simultáneos en la ciudad de Resistencia que terminaron por desarticular dos importantes puntos de venta de estupefacientes. Tres personas fueron detenidas tras los operativos y se incautaron casi 20 kilos de cocaína, entre otros elementos vinculados a la venta de estupefacientes.

Los operativos se desarrollaron durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles, cuando los antinarcóticos allanaron dos viviendas por avenida Bogotá del barrio Niño Jesús. Como resultado, se aprehendieron a tres personas mayores de edad y secuestraron una importante cantidad de droga y elementos vinculados a la actividad ilícita.

Durante las medidas judiciales se incautaron 18 “ladrillos”, 45 bolsas y 66 “bochitas” con un pesaje en total de 19 kilos y 438,2 gramos de cocaína; 18 gramos de marihuana, una considerable suma de dinero en efectivo, balanzas digitales, celulares, recortes de polietileno utilizados para el fraccionamiento, una máquina para contar billetes, dos motos, una camioneta y un auto, entre otros elementos de interés para la causa.

De los operativos también participó la cúpula policial, guiada por el jefe de la policía, Comisario General Retirado Javier Fernando Romero; el subjefe, Comisario General Manuel Victoriano Silva y el Director Ejecutivo del CeAC, Comisario General Cristian Antonio Durand; así como el Ministro de Seguridad Hugo Matkovich junto a los ayudantes fiscales.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que este operativo fue parte de una estrategia sostenida de combate al microtráfico, orientada a desarticular redes de narcomenudeo que afectan la convivencia y la seguridad en los barrios. Asimismo, se remarcó el trabajo coordinado entre la Policía, la Justicia y las áreas especializadas de la provincia del Chaco.

