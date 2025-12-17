DETUVIERON A UNA «VIUDA NEGRA» Y A SU CÓMPLICE POR EL ROBO A UN HOMBRE

El personal de Investigaciones de General San Martín, llevó a cabo este martes tres allanamientos por una causa que se investiga como «Supuesto robo calificado», tras la sustracción de una camioneta por parte de una pareja.

El pasado 5 de diciembre, un comerciante de la localidad, de 60 años, tras cerrar su negocio se dirigió a su domicilio en su Toyota Hilux. En el trayecto, recogió a una mujer de 20 con la que había acordado encontrarse.

En su casa compartieron algunas bebidas y eso es todo lo que recuerda. Se despertó internado en el hospital Perrando, de Resistencia, y su camioneta había desaparecido.

La camioneta robada.

Tras la denuncia, la Policía apeló a las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona intentando reconstruir lo ocurrido. Así supieron que poco después de ingresar a su casa con la joven, ésta salió a la vereda y recibió a un hombre que ingresó a la cochera y se llevó el vehículo.

Por este hecho, se encuentran detenidos una joven de 20 años y un hombre de 48, amigo de la víctima, a quien habrían engañado con una relación amorosa. La detenida lo drogó para poder sustraerle junto al detenido una camioneta, que pretendían vender, posterior al ilícito.

Las detenciones y secuestros del rodado junto a una moto, llevaron al allanamiento de la morada de los involucrados.

La camioneta robada.

En la casa de la manzana 39 del barrio 9 de Julio, donde residía la joven de 20 años, incautaron un celular, prendas de vestir y un par de zapatillas, que son de interés para la causa que se investiga. También incautaron tres microchips en carácter de secuestro impostergable.

En tanto, en la vivienda del ciudadano, quien reside en la misma manzana, incautaron un bidón de 20 litros de gas oil, un short y una jeringa con aguja.