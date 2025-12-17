EL SENADO INICIA EL DEBATE DE LA REFORMA LABORAL Y EL GOBIERNO QUIERE APROBARLA EN TIEMPO RÉCORD

El período de sesiones extraordinarias comienza a tomar ritmo este miércoles a las 11, cuando el Senado de la Nación abra el debate en comisión del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional.El oficialismo aspira a darle un trámite acelerado a la iniciativa y llevarla al recinto para su votación el viernes 26 de diciembre.

Tras la conformación de una serie de comisiones clave, se dará inicio al plenario que habilitará la ronda de consultas con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. La intención del Ejecutivo es obtener dictamen en tiempo récord y avanzar con una de las reformas centrales de su agenda legislativa.

Con el pie en el acelerador, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció que este miércoles por la mañana quedarán formalmente constituidas las comisiones de Trabajo y Previsión Social —que ella misma presidirá—, Presupuesto y Hacienda, Minería y Ambiente y Desarrollo Sustentable. El objetivo del oficialismo es cerrar el dictamen, luego de dos jornadas de debate en comisión.

Durante las audiencias expondrán 15 especialistas y referentes, distribuidos en dos días.Diez de ellos fueron propuestos por el oficialismo y sus aliados, mientras que el interbloque peronista aportó los cinco nombres restantes.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social estará integrada por 17 senadores: cinco de La Libertad Avanza, cinco del peronismo, tres de la Unión Cívica Radical, uno del PRO, uno del Frente Renovador, uno de Cambio Federal y uno de «Primero los Salteños», espacio afín al oficialismo.

Además de Bullrich, formarán parte de la comisión los libertarios Carmen Álvarez Rivero, Joaquín Benegas Lynch, Juan Cruz Godoy y Bruno Olivera Lucero; los radicales Eduardo Vischi, Rodolfo Suárez y Silvana Schneider; el senador del PRO Enrique Goerling Lara; la misionera Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos Espínola y la salteña Flavia Royón.

Presupuesto y Hacienda: oficialismo con mayoría

La Comisión de Presupuesto y Hacienda también contará con 17 miembros y tendrá una mayoría integrada por 12 senadores de la alianza entre LLA, la UCR, el PRO y fuerzas provinciales, mientras que el peronismo ocupará seis lugares.

El libertario Ezequiel Atauche continuará al frente de la comisión. Lo acompañarán Agustín Monteverde, Patricia Bullrich, Bruno Olivera Lucero y Bartolomé Abdala; los radicales Flavio Fama, Mariana Juri y Silvana Schneider; Andrea Cristina del PRO; y las senadoras Alejandra Vigo, Edith Terenzi y Beatriz Ávila.

Otras comisiones estratégicas y la ley de glaciares

En paralelo, el Senado conformará las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que tendrán a su cargo el tratamiento de la reforma a la ley de glaciares, otra iniciativa clave para el Gobierno nacional.

El proyecto libertario propone modificaciones que otorgan a los gobiernos provinciales la potestad de analizar los emprendimientos mineros en sus territorios, aunque establece la obligación de preservar el cuidado del medio ambiente. La iniciativa involucra de manera directa a provincias como Mendoza, Catamarca, Salta, Jujuy y San Juan.

La presidencia de la Comisión de Minería quedará en manos del radical catamarqueño Flavio Fama, mientras que la senadora chubutense Edith Terenzi encabezará la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.