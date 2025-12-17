PRESUNTO FEMICIDIO E INTENTO DE SUICIDIO EN VILLA RÍO NEGRO: EL HIJO DE LA MUJER AVISÓ A LA POLICÍA

Este miércoles por la mañana, alrededor de las 7.40, efectivos de la Comisaría Duodécima intervinieron en un hecho violento en Villa Río Negro.

Una ambulancia con personal médico se hizo presente en el lugar, el cual examinó a la ciudadana Erica Cecilia Fernández, de 42 años, diagnosticando que se hallaba sin signos vitales, dentro de una de las habitaciones de la vivienda.

Asimismo, trasladó a un ciudadano, de 41 años, quien tenía varios cortes en su muñeca. La Fiscalía de Género Subrogante dispuso que se le tome declaración testimonial y permanezca con custodia.

El hecho se dio en Villa Río Negro.

El hombre fue examinado y presentaba «Trastorno del sensorio, herida cortante en muñeca izquierda y escoriaciones múltiples». Además, se encontraba inconsciente, por lo cual quedó internado.

El hijo de la mujer, un adolescente de 16 años, fue quien dio aviso a la Policía y alertó sobre la muerte de su mamá.