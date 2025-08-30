SOLICITUD DE PARADERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Decimotercera, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de FRANCISCO GABRIEL GOMEZ, de 18 años, de 1,65 metros de altura, de contextura física delgada, tez morena, cabello lacio corto negro, ojos color Se le ha visto por última vez en Domicilio en fecha 27/08/2025.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Decimotercera al 3624905239 o al servicio de emergencias 911.-

