DOCENTES DEL PUEBLO MOQOIT: DISPONIBLES LOS LISTADOS PROVISORIOS DEL PERÍODO EXTRAORDINARIO “B”

*El Ministerio de Educación de la Provincia, a través de la Junta de Clasificación Poliniveles para la Educación Bilingüe Intercultural Indígena correspondiente al Pueblo Moqoit, informa que ya se encuentran disponibles los listados provisorios del Período Extraordinario “B” 2026.

La comunicación está dirigida a los docentes inscriptos de los niveles inicial, primario, secundario y superior, quienes podrán consultar los listados en el marco del período de tachas, vigente desde ayer, 4 de mayo y por el término de 10 días hábiles.

*Para acceder a la información, los interesados deberán ingresar a la plataforma Tu Gobierno Digital, en la aplicación S.I.E., dentro del apartado “Juntas”, y luego en “Listados vigentes”.*

En caso de dudas, consultas o presentación de reclamos, podrán comunicarse al correo electrónico juntaebiichaco@gmail.com o bien dirigirse de manera presencial a la sede ubicada en avenida San Martín N° 333, tercer piso, ala “B”, de lunes a viernes en el horario de 8 a 16.

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