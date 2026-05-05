OPERATIVOS MÓVILES DE ANSES EN LA ZONA MIRAFLORES, JUAN JOSÉ CASTELLI Y TRES ISLETAS

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Durante esta semana, el móvil de ANSES estará recorriendo distintas localidades para que los vecinos puedan realizar cualquier tipo de trámite que necesiten, sin tener que trasladarse lejos.



5 de mayo JJ. CASTELLI

🕗 Turno mañana (08:00 a 12:00 hs):

Av. Güemes y Av. Alem

🔗 https://maps.app.goo.gl/6KUuFVPhLkS11pT2A?g_st=aw⁠�

🕗 Turno tarde (14:00 a 19:00 hs):

🔗 https://maps.app.goo.gl/ZqzhC7UGhMp5nZSi8?g_st=aw⁠�

📍 MIÉRCOLES 6 DE MAYO – TRES ISLETAS

🕗 Turno mañana (08:00 a 12:00 hs):

ubicación centro de jubilados

https://maps.app.goo.gl/2s5Yu9VsCsqSZp7U7?g_st=aw

🕗 Turno tarde (14:00 a 19:00 hs):

Paraje71

https://maps.app.goo.gl/JNLA7wN4WegudFCCA?g_st=aw

Durante todos los operativos se podrán realizar trámites de asignaciones, jubilaciones, AUH, actualización de datos, presentación de documentación y todo tipo de gestiones.

Se recomienda asistir con DNI y la documentación necesaria.

Estos operativos son fundamentales para acercar el organismo a la gente, facilitar el acceso a derechos y brindar soluciones concretas en cada localidad.

Difundí esta información para que llegue a todos los que lo necesitan.

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