OPERATIVOS MÓVILES DE ANSES EN LA ZONA MIRAFLORES, JUAN JOSÉ CASTELLI Y TRES ISLETAS
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Durante esta semana, el móvil de ANSES estará recorriendo distintas localidades para que los vecinos puedan realizar cualquier tipo de trámite que necesiten, sin tener que trasladarse lejos.
5 de mayo JJ. CASTELLI
🕗 Turno mañana (08:00 a 12:00 hs):
Av. Güemes y Av. Alem
🔗 https://maps.app.goo.gl/6KUuFVPhLkS11pT2A?g_st=aw�
🕗 Turno tarde (14:00 a 19:00 hs):
🔗 https://maps.app.goo.gl/ZqzhC7UGhMp5nZSi8?g_st=aw�
📍 MIÉRCOLES 6 DE MAYO – TRES ISLETAS
🕗 Turno mañana (08:00 a 12:00 hs):
ubicación centro de jubilados
https://maps.app.goo.gl/2s5Yu9VsCsqSZp7U7?g_st=aw
🕗 Turno tarde (14:00 a 19:00 hs):
Paraje71
https://maps.app.goo.gl/JNLA7wN4WegudFCCA?g_st=aw
Durante todos los operativos se podrán realizar trámites de asignaciones, jubilaciones, AUH, actualización de datos, presentación de documentación y todo tipo de gestiones.
Se recomienda asistir con DNI y la documentación necesaria.
Estos operativos son fundamentales para acercar el organismo a la gente, facilitar el acceso a derechos y brindar soluciones concretas en cada localidad.
Difundí esta información para que llegue a todos los que lo necesitan.