ALERTA POR ESTAFAS CON SHEIN Y TEMU: EL MAIL FALSO QUE TE PUEDE VACIAR LA CUENTA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) alertó sobre una ola de estafas dirigidas a quienes compran en el exterior, especialmente en plataformas como Shein y Temu. Según informó, los fraudes se apoyan en mensajes que imitan comunicaciones oficiales y buscan inducir pagos o el ingreso de información personal bajo pretextos falsos.

El organismo explicó que la modalidad más frecuente consiste en correos electrónicos que notifican la supuesta retención de un paquete en la Aduana. A partir de ese aviso, se solicita el pago de un cargo adicional para liberar el envío. ARCA fue categórica: esos mensajes no son oficiales y forman parte de maniobras delictivas.

«El organismo no solicita pagos ni datos confidenciales por correo electrónico», remarcaron desde la entidad. También aclararon que no envían enlaces para completar trámites ni piden descargar archivos, dos recursos habituales en este tipo de engaños.

Los estafadores replican logos, formatos institucionales e incluso incorporan datos parciales del destinatario para dotar de verosimilitud a los mensajes. En varios casos, los correos redirigen a sitios web falsos que imitan páginas oficiales, donde se capturan datos bancarios o credenciales personales.

El crecimiento de estas maniobras está directamente ligado al auge de las compras internacionales. El aumento del uso de plataformas como Shein y Temu amplió el universo de potenciales víctimas, en especial entre usuarios que siguen con atención el estado de sus envíos.

ARCA también desmintió versiones que circulan en redes y cadenas de mensajes sobre supuestos cambios en las condiciones de importación o retenciones masivas de paquetes. Indicaron que no hubo modificaciones recientes y que ese tipo de información es falsa.

Como medida preventiva, el organismo recordó que el único canal oficial para notificaciones es el Domicilio Fiscal Electrónico. Además, recomendó no interactuar con correos sospechosos, evitar ingresar datos personales en enlaces externos y denunciar cualquier intento de fraude.

El escenario actual, con mayor apertura a plataformas globales y un volumen creciente de compras, expone a los usuarios a esquemas de estafa cada vez más sofisticados, que aprovechan la ansiedad por recibir un paquete para ejecutar el engaño.