UN TRABAJADOR DE LAS BREÑAS GANO $20 MILLONES EN EL QUINI 6

Sus números de la suerte fueron el 08, 11, 14, 20, 34 y 38 y le permitieron a este hombre ser uno de los ganadores de la modalidad «Siempre Sale».

Un ciudadano de Las Breñas que se desempeña como trabajador ferroviario se llevó un premio millonario al ser uno de los ganadores de la modalidad «Siempre Sale» del Quini 6, durante el sorteo del pasado 26 de abril.

El ganador había jugado su ticket en la Sub-Agencia 606/02 de Melina Patricia Yanuk, ubicada en el barrio sur de Las Breñas.

Sus números de la suerte fueron el 08, 11, 14, 20, 34 y 38 y le permitieron a este hombre ser uno de los ganadores de la modalidad «Siempre Sale», alzándose así con un premio de 20.953.876 pesos durante la edición 3368, que se llevó a cabo el pasado domingo 26 de abril.

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