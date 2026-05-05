Definieron cuál será el estadio que albergará la gran final del Torneo Apertura 2026

En paralelo, la organización del torneo continúa avanzando con la planificación de los cruces de octavos de final. Si bien aún no se oficializaron los horarios, los dirigentes ya trabajan sobre un cronograma preliminar que definirá el camino hacia la final. Cada partido será clave en una instancia donde el margen de error desaparece y cada equipo buscará llegar al duelo decisivo.

Con sede confirmada y calendario en marcha, el Torneo Apertura comienza a encarar su tramo final. El Kempes se prepara para recibir una nueva final, en un escenario que promete estar a la altura de un partido que definirá al mejor equipo del campeonato.

Así serían los cruces de los octavos de final del Torneo Apertura 2026

Parte alta del cuadro

Estudiantes (1º A) vs. Racing (8º B) – Domingo

Rosario Central (4º B) vs. Independiente (5º A) – Domingo

River (2º B) vs. San Lorenzo* (7º A) – Domingo

Vélez (3º A) vs. Gimnasia (6º B) – Domingo

Parte baja del cuadro