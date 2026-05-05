Chaco y Corrientes participaron de una reunión de prevención ante El Niño 2026

El encuentro se realizó en Santa Fe con autoridades nacionales y provinciales. Buscan coordinar acciones frente a posibles impactos en la Cuenca del Plata. Se espera que la próxima reunión podría realizarse en junio en Corrientes

Representantes de Chaco y Corrientes participaron de la primera reunión de la Mesa de Alerta Temprana y Preparación ante El Niño 2026, realizada este lunes en la ciudad de Santa Fe. El encuentro fue organizado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y reunió a funcionarios de distintas provincias y del Gobierno nacional para analizar escenarios y coordinar respuestas ante el fenómeno climático.

La jornada se desarrolló en la Casa de Gobierno santafesina y contó con la presencia del secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Santa Fe, Marcos Escajadillo; el director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie; y representantes de Misiones, Corrientes, Chaco, Entre Ríos y Buenos Aires.

Tras la reunión, Escajadillo destacó la necesidad de anticiparse a los posibles efectos del fenómeno. “Tenemos que prepararnos, aunque todavía no sabemos cuál será su intensidad”, afirmó, y señaló que ya se solicitó a municipios y comunas la actualización de sus planes de contingencia para fortalecer la articulación territorial.

Durante el encuentro se analizaron antecedentes recientes, el comportamiento de tormentas y fenómenos convectivos, y se avanzó en la elaboración de un protocolo común de actuación junto al Gobierno nacional. “La idea es optimizar recursos para brindar una respuesta más rápida y eficaz a los damnificados”, indicó el funcionario.

Por su parte, Hardie remarcó la importancia de una mirada regional ante un fenómeno que impacta en toda la Cuenca del Plata. “Estamos ante un proceso en formación. Probablemente en primavera tengamos mayor claridad”, sostuvo, y explicó que se trabajó en la planificación de distintos escenarios posibles.

El titular de la AFE también advirtió sobre la situación actual, marcada por lluvias intensas y suelos saturados. “Necesitamos un invierno con menores lluvias para que, si el fenómeno se consolida hacia agosto o septiembre, no encuentre condiciones tan críticas”, expresó.

Finalmente, adelantó que la próxima reunión podría realizarse en junio en Corrientes, donde se buscará relevar recursos disponibles y mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales evacuaciones, afectación de rutas o pérdidas productivas. “Estamos hablando tanto de producción como de la población”, concluyó.