MÁS CONECTIVIDAD PARA EL CHACO: AVANZAN LOS TRABAJOS EN LA RUTA N°30

**La obra, que conecta las localidades de Colonias Unidas, Ciervo Petiso y Laguna Limpia, ya supera el 65% de avance y representa un paso clave en la consolidación de la conectividad regional.

Vialidad Provincial informó que continúan a buen ritmo los trabajos sobre la Ruta Provincial N°30, una obra estratégica para el desarrollo y la integración de distintas localidades del interior chaqueño.

Actualmente, se ejecutan tareas de señalización horizontal en los tramos ya pavimentados, una intervención fundamental para mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación de vehículos en la zona.

Al respecto, el administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela, destacó: “Estamos avanzando de manera sostenida en una obra muy esperada por las comunidades de la zona. La señalización en los tramos pavimentados es clave para brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por esta ruta”.

Además, remarcó: “Superar el 65% de ejecución refleja el compromiso de seguir mejorando la infraestructura vial en la provincia, conectando localidades y generando mejores condiciones para el desarrollo productivo”.

Los trabajos forman parte de un proyecto integral que contempla la construcción de pavimento flexible, mejoras hidráulicas y obras complementarias, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y garantizar una infraestructura vial más segura y eficiente para todos los usuarios.

“Estas obras no solo mejoran los caminos, sino que también fortalecen la integración regional y la calidad de vida de los vecinos”, concluyó Canela.

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