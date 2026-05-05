AVIONETA SINIESTRADA EN EL CHACO SALTEÑO, LA FISCALIA INVESTIGA EL ORIGEN Y POSIBLE OCUPANTES

El pasado 2 de mayo de 2026, una avioneta cayó en el Chaco salteño, específicamente en la finca Los Leones, ubicada a unos 40 kilómetros de la localidad de Los Blancos, en el límite con Formosa. La fiscal federal Lucía Orsetti, a cargo de la investigación, informó que aún no se ha podido identificar con certeza la procedencia de la aeronave, aunque existe una presunción de que se trataría de una avioneta de nacionalidad boliviana.

A pesar de los esfuerzos, hasta el momento no se han encontrado evidencias contundentes respecto a la matrícula ni otros datos identificatorios de la aeronave, que actualmente se encuentra bajo estudio. Durante la madrugada del sábado, dos vaqueanos que se encontraban en la zona declararon haber visto a dos personas armadas salir del avión poco después del impacto, lo que ha sido considerado como uno de los testimonios clave para orientar la búsqueda.

Tras el hallazgo, la Policía de Formosa, la Policía de Salta y finalmente Gendarmería Nacional participaron en el operativo de investigación. Sin embargo, las malas condiciones climáticas dificultaron la llegada de los peritos, quienes recién pudieron acceder al sitio alrededor de las 18 del sábado. La avioneta fue desarmada para su peritaje.

Foto: Matías Pellón

En paralelo, las autoridades emitieron un alerta a los centros de salud de la región ante la posibilidad de que los ocupantes hayan resultado heridos, dado el impacto de gran magnitud que sufrió la aeronave. A pesar de las intensas lluvias, se ha desplegado un operativo de búsqueda en la zona con rastrillajes terrestres y sobrevuelos con drones para dar con los ocupantes, quienes, según los testimonios, abandonaron rápidamente el lugar tras el siniestro.