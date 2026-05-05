LA RED ESTRATÉGICA DE SALUD LLEGA A PAMPA DEL INDIO CON ATENCIÓN INTEGRAL Y GRATUITA

*La actividad se desarrollará este viernes 8 de mayo, a partir de las 08:30 horas, en el Hospital “Dr. Dante Tardelli”, y se extenderá hasta atender a la totalidad de las personas que se acerquen.*

El Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y el Ministerio de Salud, llevará adelante una nueva jornada de la Red Estratégica de Salud en la localidad de Pampa del Indio, con el objetivo de acercar servicios médicos esenciales a la comunidad.

Durante la jornada, los vecinos podrán acceder de manera gratuita a múltiples prestaciones, entre ellas: atención clínica médica, pediatría, odontología, obstetricia, ginecología, ecografías generales ginecológicas y obstétricas, cardiología, además de posta de vacunación. También estarán presentes equipos de IPRODICH y del programa Ñachec, brindando asistencia integral.

El coordinador de la Red Estratégica de Salud, Dr. Gerardo Delgado, destacó la importancia de este tipo de operativos territoriales: “Estas acciones nos permiten llegar directamente a la gente, especialmente en localidades donde muchas veces el acceso a determinadas especialidades se vuelve más complejo, y particularmente ahora con esta situación de emergencia hídrica”.

Asimismo, remarcó que “la decisión del Gobernador Zdero es fortalecer la presencia del sistema de salud en el territorio, garantizando atención gratuita, de calidad y con un enfoque integral para cada familia”.

Finalmente, Delgado subrayó: “Invitamos a todos los vecinos de Pampa del Indio y zonas cercanas a acercarse, porque vamos a estar trabajando hasta atender a cada persona que lo necesite”.

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