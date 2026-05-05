LA ANMAT PROHIBIO PRODUCTOS DE LIMPIEZA POR FALTA DE REGISTRO SANITARIO

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición de una serie de productos de limpieza de uso habitual en los hogares por considerarlos ilegítimos y potencialmente peligrosos para la salud. La medida fue oficializada este martes a través de la Disposición 2491/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La resolución, firmada por el titular del organismo, Luis Eduardo Fontana , establece la prohibición del uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el país —incluidas plataformas de venta online— de todos los productos de la marca Agranel.

Entre los artículos alcanzados por la medida se encuentran lavandinas en distintas presentaciones, cloro, desengrasantes, limpiavidrios, destapa cañerías, ceras para piso, perfumes textiles y repelentes de mosquitos, entre otros productos de uso cotidiano.

Según explicó el organismo, la decisión responde a que estos productos no cuentan con el registro sanitario obligatorio, requisito indispensable para garantizar su seguridad, eficacia y calidad antes de ser comercializados. Por este motivo, su uso podría implicar riesgos para los consumidores.

La investigación se inició a partir de tareas de fiscalización que detectaron la venta y promoción de estos productos tanto en sitios web como en redes sociales, sin la debida autorización. Además, se constató que algunos de ellos se ofrecían imitando marcas reconocidas del mercado, lo que incrementa el riesgo de confusión entre los usuarios.

Desde la Anmat indicaron que la prohibición se mantendrá vigente hasta que los productos se ajusten a la normativa correspondiente. La medida también fue respaldada por autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires, que confirmaron que la firma no cuenta con habilitación en esa jurisdicción.

Con esta disposición, el organismo busca reforzar los controles y proteger la salud pública frente a productos que no cumplen con los estándares exigidos.